Enorm enthousiasme voor theaterwandeling 23 augustus 2018

Afgelopen weekend vond in Boutersem in het kader van de herdenking 100 jaar einde WO I een theaterwandeling plaats, waarbij taferelen uit die oorlog door inwoners werden nagespeeld. Om en bij de 80 figuranten uit Boutersem, uitgedost in de correcte historische kledij, brachten waargebeurde verhalen over het leven en lijden van de dorpelingen onder het juk van de Duitse bezetter naar voor op de exacte locatie, waar deze plaatsvonden. Het vijf uur durend spektakel met paarden en koetsen, huifkarren, burgemeester, nonnen, Belgische soldaten en de Duitse vijand met de pinhelm werd een groot succes met zo'n 700 toeschouwers. Die gaven een dikke pluim aan de organisatoren, de cultuurdienst van Boutersem samen met Velpeleven, Edward 'Chille' Michiels en Guy Van Swijgenhoven en tal van vrijwilligers met een hart voor Boutersem en haar geschiedenis. De provincie zorgde mee voor de financiële ondersteuning.





