Eetdag Tuur Merens 17 februari 2018

Op zondag 25 februari vindt in het Buurthuis in Korbeek-Lo een eetdag plaats ten voordele van veldrijder Tuur Merens uit Willebringen.





Je kan hiervoor reserveren voor 18 februari via merensnieuwling@telenet.be. Hongerigen kunnen die dag koninginnenhapje met frieten of spaghetti verwachten, ook kinderporties en desserts zijn mogelijk. (SVDL)