Eerste spiegelafstelplaats bij Transmet TVM BELGIUM IN ZEE MET PRIVÉPARTNER OM ONGEVALLEN TE VERMIJDEN VANESSA DEKEYZER

22 juni 2018

02u46 0 Boutersem Verzekeringsmaatschappij TVM Belgium plaatste gisteren haar allereerste spiegelafstelplaats in België bij Vervoer Transmet in Boutersem. "Veiligheid is cruciaal in ons bedrijf", zegt Herman Smets, CEO Transmet. "Dat we nu ook over een spiegelafstelplaats beschikken, past dus perfect in het veiligheidsplaatje van ons bedrijf."

In Vlaanderen zijn er her en der al spiegelafstelplaatsen op initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer, maar voor het eerst neemt ook een privépartner het heft in handen om hierin te investeren. Met de installatie van haar eigen spiegelafstelplaatsen wil TVM een betekenisvolle bijdrage leveren aan veiliger vrachtvervoer.





"Want elke verkeersdode is er een te veel. Wij streven dan ook naar nul verkeersdoden bij het vervoer over de weg," klinkt het bij algemeen directeur van TVM, Frank Van Nueten. "Net daarom zetten we bij TVM in op innovatieve en slimme technieken die ongevallen voorkomen en tegelijkertijd besparingen opleveren voor transportbedrijven. Een van die technieken is het goed afstellen van de spiegels van de vrachtwagen. Zo verklein je de dode hoek en vermijd je ongevallen."





Manoeuvreerschade

Zo weten ze bij TVM dat meer dan de helft van de schade van klanten te wijten is aan manoeuvreerschade. En dat is dikwijls het gevolg van slecht afgestelde spiegels.





"Komt daarbij dat veel chauffeurs zich niet bewust zijn dat hun spiegels verkeerd staan afgesteld. Een spiegelafstelplaats is een goed middel om te controleren of de spiegels van het voertuig voldoen aan de door de wet gestelde eisen."





Bij Transmet sprong men graag mee op de kar.





"Wij hebben 140 vrachtwagens





op de baan. Dat is een hoop en dus loop je meer risico op ongevallen. Maar tot nu toe mogen we ons gelukkig prijzen dat we nog geen ernstig dodehoekongeval hebben meegemaakt", zegt Herman Smets. "Dat heeft vermoedelijk ook wel te maken met het feit dat we erg inzetten op veiligheid. Zo beschikken de vrachtwagens over de meest optimale veiligheidsuitrusting. En voortaan kunnen de chauffeurs dus voor hun vertrek even passeren langs de spiegelafstelplaats, die zo is aangebracht dat ook andere vrachtwagenchauffeurs hier gebruiken van kunnen maken."





De TVM-afstelplaats komt samen met instructies en advies, in verschillende landstalen. In eerste instantie adviseert TVM waar de spiegelafstelplaats het best komt en geeft ze instructies voor de aanleg ervan. Verder hoort bij de spiegelafstelplaats ook een informatiebord en een handleiding voor chauffeurs om de spiegelafstelplaats goed te gebruiken.TVM plant de komende twee jaar nog bijkomende installaties bij klanten.