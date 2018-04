Eerste kandidaten van sp.a lijst zijn bekend 17 april 2018

02u45 0 Boutersem Sp.a Boutersem stelt haar twee eerste kandidaten voor: Lisa Leemput (26) en Zoë Aerssens (24). Met deze kandidaten wil de partij duidelijk de kaart van verjonging en vernieuwing trekken.

Lisa heeft een achtergrond in de jeugd- en gehandicaptenzorg en staat ook gekend als voormalig uitbaatster van café Parijs-Roubaix in Kerkom. Naar de toekomst toe wil deze jonge moeder zich volop inzetten voor kinderopvang en jeugd. Zoë is een kleuterjuf en woont in Vertrijk.





In haar vrije tijd is ze actief bij scouts Boutersem, Akabe Boutersem en als babysit. Haar speerpunten zijn vrije tijd, onderwijs en jeugd.





(VDT)