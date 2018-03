Eenrichtingsverkeer door wielerwedstrijd 14 maart 2018

In een aantal straten zal zondag eenrichtingsverkeer van kracht zijn, naar aanleiding van de wielerwedstrijd Grote Prijs Juwelier Wim Ruelens, meer bepaald in het gedeelte met de grens van Lubbeek richting Malendriesstraat in Kerkom. Ook in de Boskouterstraat, Koppeleikenstraat, Lubbeeksestraat, ter hoogte van de begraafplaats, en de Smisveldstraat zal enkel verkeer zijn. Op de Kerkomsesteenweg blijft tweerichtingsverkeer mogelijk. Bij het naderen van de openingswagen zal het verkeer helemaal worden stilgelegd tot de wagen met groene vlag gepasseerd is. De politie zal extra toezicht houden op de naleving van de regels. Op de hele omloop geldt tenslotte een parkeerverbod. Dat zal met de nodige verkeersborden duidelijk gemaakt worden. (VDT)