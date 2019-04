Eddy Verloes stelt tentoon in Bredene vdt

10 april 2019

Eddy Verloes uit Boutersem stelt zijn kunstfoto’s van de zee en de duinen van De Haan, Bredene en Oostende tentoon. De dramatiek van zijn zwart-witfoto’s van de storm die op het strand aan de Noordzee in januari 2018 lelijk huis heeft gehouden, gaan in dialoog met de schilderijen van Luc-Peter Crombé, gerenommeerd kunstschilder van de vierde generatie van Latemse schilders en leerling van Constant Permeke en Jos Verdegem.

Anne Meerbergen, die in 2018 enorm veel lof kreeg met haar debuutbundel ‘Aanmoederen’, schrijft gedichten bij de foto’s van Eddy Verloes. Samen werken ze aan een foto- en gedichtenboek dat eind 2019 bij Uitgeverij P zal gepubliceerd worden. De expo ‘Zeezucht’ is gratis te bezoeken tijdens de openingsuren van het CC Staf Versluys in Bredene van 28 april tot 2 juni 2019.