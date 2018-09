Eddy Verloes exposeert naast fotografe Lieve Blancquaert 07 september 2018

02u26 0 Boutersem De maand september kondigt zich alvast veelbelovend aan voor Boutersems fotograaf Eddy Verloes. Hij is namelijk een van de vijftien geselecteerden die tijdens de expo 'A moment' de eer heeft om zijn werken in de Sint-Ursulakapel in Tongeren, naast die van topfotografen als Lieve Blancquaert en Michiel Hendrickx, te hangen.

Curator Bert Daenen, zelf een gerenommeerd fotograaf met een eigen studio, zorgde samen met een heel team voor de selectie. "De geselecteerde fotografen hadden de opdracht voor deze expo een moment te analyseren en binnen enkele seconden drie à vier beelden vast te leggen. Op die manier ontstaan er miniverhalen, getuigenissen van anders onopgemerkte situaties", vertelt Eddy. Lisa Deckers, productieverantwoordelijke van MoMeNT, is euforisch over zijn fotoreeks. "Het werk van Eddy Verloes prikkelt mijn netvlies enorm. Een link naar de cinematografie van Lars Von Trier is duidelijk aanwezig. Zijn werk leeft. Het is echt prachtig." Eddy pakte in het verleden al uit met twee fotoboeken en verwierf een vaste stek in verschillende galerieën, zoals de Art Gallery Herent, Marco Titucci galerie in De Haan en de Stephan Bar Art Gallery in Knokke. Momenteel is hij bezig met een derde fotoboek dat in 2019 gestalte zal krijgen. De expo 'A Moment' is van 6 tot 30 september te bezichtigen op donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur en tijdens het weekend van 10 tot 18 uur. (VDT)