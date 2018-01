Drie viergeslachten in familie Juchtmans 02u37 0 Foto Bollen

Overgrootmoeder Rosette Thiry (83) uit Kerkom bij Boutersem verwelkomde een derde viergeslacht. Met haar dochter Sonia Juchtmans en kleindochter Sofie Malt is er met Nell Vandecouter al twee jaar een eerste viergeslacht. Haar andere dochter Anny zorgde via kleindochter Nikky Pairoux met Lenthel Pitshon voor een tweede viergeslacht. Anny's andere dochter Kelly Pairoux is nu de trotse mama van Elle Vandevelde, zodat het derde viergeslacht in de familie een feit is.





(KBG)