Drie jaar cel voor mensensmokkelaars 14 juli 2018

Twee mensensmokkelaars zijn veroordeeld tot 3 jaar cel. Op 14 november vorig jaar liep Dilman J. tegen de lamp langs een snelwegparking in Boutersem na een achtervolging op de E40. Hij vervoerde negen Irakezen in zijn Volkswagen Sharan, waaronder twee kinderen. In het voertuig lag ook materiaal dat diende om vrachtwagens te openen alsook een huurovereenkomst van een appartement in Etterbeek. Na huiszoeking bleek het om een safehouse te gaan. J. en zijn kompaan Ahmed I. kwamen ook nog in beeld bij andere transporten tussen Etterbeek en Mol eerder in november vorig jaar. Toen bleken ze 15 transmigranten te vervoeren, waaronder vijf minderjarigen. In Heverlee werden nog eens negen Iraniërs aangetroffen in een koelwagen eind september vorig jaar. De twee werden veroordeeld tot 3 jaar cel. J. zit ondertussen opgesloten in de gevangenis. Zijn kompaan liet verstek gaan tijdens het proces. Voor hem werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. (KAR)