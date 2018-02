Dieven hebben honger en plunderen koelkast 07 februari 2018

Bewoners van een huis in de Eksterstraat in Boutersem hebben maandag omstreeks 15 uur vastgesteld dat er ingebroken werd. De daders forceerden een raam en gingen aan de haal met allerhande werkmateriaal en -machines. Ze bleken ook honger te hebben, want ook de koelkast werd geplunderd.





(KBG)