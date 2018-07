Dierdre Rudman ontwerpt Mandela-hemd voor Manneken pis 14 juli 2018

02u30 0 Boutersem Op 18 juli is het 100 jaar geleden dat Nelson Mandela geboren werd. De Zuid-Afrikaanse ambassade viert dit door Manneken Pis uit te dossen in een typisch Nelson Mandela-hemd. Dierdre Rudman uit Boutersem ontwierp en maakte het hemd.

"De voormalige Zuid-Afrikaanse president en nobelprijswinnaar stond bekend om zijn kleurrijke hemden", weet Dierdre. "Zo wilde hij een eigen Afrika-stijl beklemtonen." Dierdre groeide zelf op in Zuid-Afrika maar woont al een dertigtal jaar in België. Sinds 1996 is ze gehuisvest in Boutersem."In 2004 werkte ik op de Zuid-Afrikaanse ambassade. Dat jaar werd de tiende verjaardag van de eerste vrije verkiezingen gevierd. Als onderdeel van het programma werd besloten Manneken Pis als Nelson Mandela uit te dossen. Ik stelde voor om het hemd te ontwerpen en te maken. Gemakkelijk was dat niet. Je moet het kostuum maken op de juiste maten en ook de juiste houding van het Manneken."





Het is dus niet de eerste maal dat het ontwerp van Dierdre wordt gebruikt. "Sindsdien werden hemd en pruik bewaard samen met de andere kostuums van de meest bekende inwoner van Brussel. Nu, veertien jaar later, worden ze opnieuw tevoorschijn gehaald. "Ik ben er fier op dat men na al die jaren opnieuw aan het kostuum denkt dat ik indertijd ontwierp. Het is een hele eer en ergens blijf je toch betrokken bij wat er met je geboorteland gebeurt." (VDT)