Degustatie Gilde schenkt cheque aan Debra 01 maart 2018

02u30 0

De Degustatie Gilde heeft zopas haar jaarlijkse receptie met cheque-uitreiking gehouden. Iedereen was welkom op de receptie met een hapje en een drankje, waar ook bekend gemaakt werd hoeveel de activiteiten afgelopen jaar opgebracht hebben. Debra vzw, een organisatie die zich inzet voor het onderzoek naar een uiterst zeldzame huidaandoening, was afgelopen jaar uitgeloot om het goede doel te zijn. Amelie (8), die zelf lijdt aan Epidermolysis bullosa (EB), mocht samen met haar moeder Annick de cheque van 1.600 euro in ontvangst nemen uit handen van voorzitter Liesa Claeys en secretaris Lies Devroye. In 2018 steunt de Gilde Transplantoux, een organisatie die zich inzet voor mensen die een transplantatie ondergaan hebben, en DierenThuisje, dat zich inzet voor verwaarloosde en achtergelaten dieren.





(VDT)