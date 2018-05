De Broeikas opent in oktober EXPERIMENTEREN MET KUNST, CULTUUR EN WETENSCHAP IN OMGEBOUWDE SCHUUR VANESSA DEKEYZER

24 mei 2018

02u26 0 Boutersem Vanaf 1 oktober kunnen freelancers, zelfstandige ondernemers, kenniswerkers en kunstenaars terecht in De Broeikas in Neervelp. Met deze nieuwe ruimte willen de initiatiefnemers een actieve bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving.

De Broeikas is een idee van de bewoners van De Kaasdroger, een cohousingproject met vier gezinnen. Op hun terrein in Neervelp wordt een oude schuur momenteel bio-ecologisch verbouwd tot een aantal coworkingruimtes. "Enerzijds willen we met dit project een gezonde voedingsbodem creëren voor duurzame innovatieve projecten", vertelt Anje Claeys, onderneemster, kunstenares en een van de bezielers van De Broeikas. "Anderzijds trachten we een actieve bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving, waar ruimte is om te experimenteren vanuit kunst, cultuur en wetenschap. Onze slogan is dan ook niet voor niets 'Labo voor een andere wereld'."





Meer dan werkplek

Vanaf oktober stelt De Broeikas elke dinsdag, woensdag en donderdag haar deuren open voor freelancers, zelfstandige ondernemers, kenniswerkers en kunstenaars. Hoewel het gebouw niet lijkt op een klassieke kantoorruimte, is alles wat een ondernemer of kunstenaar nodig heeft, hier aanwezig: een atelierruimte, een werk-, kantoor- en vergaderruimte, een douche met omkleedruimte en een fietsenparking. "De Broeikas is meer dan louter een professionele werkplek", aldus Anje. "Het is in de eerste plaats een plek waar ondernemers kunnen thuiskomen en zich maximaal kunnen ontplooien. De nadruk ligt op vertragen, verstillen en verdiepen. We maken tijd om te genieten van de natuur, rust en eenvoud. Winst is belangrijk, maar heeft hier geen dominante plaats."





100 euro

De Broeikas is een coöperatieve vennootschap en alle geïnteresseerden en sympathisanten kunnen vanaf 100 euro aansluiten als vennoot. Ook wie graag wil gebruikmaken van de coworking, dient zich als vennoot aan te sluiten. "Dat is een bewuste keuze want we geloven sterk in mede-eigenaarschap. Als vennoot voel je je sterker betrokken bij het gebeuren. De Broeikas moet mensen verbinden en is niet enkel een plek die je kunt huren", vertelt Anje.





Ondertussen telt het initiatief al 184 vennoten. Alle vennoten kunnen van donderdag tot maandag, wanneer De Broeikas niet open is voor coworkers, de ruimte afhuren voor workshops, brainstormsessies, vergaderingen en netwerkmomenten.





Op maandag 28 mei is iedereen welkom op het infomoment van 20 tot 22 uur, Klein-Heidestraat 41. Inschrijven kan gratis via info@debroeikas.be.