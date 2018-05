Cultuurfans, één adres: de Boerenbond OUDE GEBOUWEN WORDEN INGEPALMD DOOR PROJECT 'MAGAZIJN DE SNOEK' VANESSA DEKEYZER

15 mei 2018

02u51 0 Boutersem De oude gebouwen van De Boerenbond, naast het station van Vertrijk, worden vanaf 30 juni ingenomen door Magazijn De Snoek. Dat wordt een open huis voor ontmoeting en cultuur. "Iets waar er in Boutersem nog heel wat ruimte voor was", klinkt het.

De initiatiefnemers zijn Pol Vanlaer (28), zijn vrouw Xanne Holvoet (28), neef Flor Didden (28) en nicht Jozefien Didden (30). Zij zijn nu al druk bezig met het ombouwen van de tuin- en dierenzaak van Pol's vader Jos, die binnenkort met welverdiend pensioen gaat. "De winkel blijft nog enige tijd open, dus voorlopig nemen we enkel het linkse gedeelte in gebruik", zegt Xanne. "Maar dat volstaat. Eens de uitverkoop achter de rug is, kunnen we het hele pand gebruiken. Het uitzicht over de prachtige Snoekengracht - een door Natuurpunt beheerd natuurdomein - is zeker een troef. We moesten dan ook niet lang naar een geschikte naam voor ons initiatief zoeken."





En zo moet Magazijn De Snoek in juli en augustus een culturele ontmoetingsplek voor jong en oud uit heel het Hageland worden. "Ons programma is al mooi gevuld, met onder meer workshops, live optredens, lezingen en vertelwandelingen", zegt Pol. "Voor de invulling hebben we een beroep gedaan op ons eigen netwerk uit de regio, maar we moedigen ook andere burgerinitiatieven aan. Dus iedereen die nog ideeën heeft, mag die zeker kenbaar maken. We willen uiteindelijk een zo breed mogelijk platform bieden voor lokaal talent dat nood heeft aan een publiek. En dat er veel talent in Boutersem te vinden is, bleek al heel duidelijk tijdens de recente Kunstroute."





Growfunding

Maar zo'n programma vullen kost natuurlijk geld. "We hebben op www.growfunding.be/magazijndesnoek een video geplaatst voor ons 'growfunding-campagne', een vorm van crowdfunding die gericht is op non-profits met een gemeenschapsfunctie. Met deze campagne hopen we 3.500 euro op te halen, om te investeren in onze geluidsinstallatie en ons interieur. We zitten momenteel aan zestien procent van het bedrag en de campagne loopt nog een dikke maand. Het project wordt voorts gefinancierd met eigen inbreng van de stichters, verwachte inkomsten van de zomerbar en mogelijk ook subsidies."





Alle activiteiten zijn te raadplegen via de website www.magazijndesnoek.be, en worden eveneens aangekondigd op de gelijknamige Facebookpagina. Je kan ook komen kennismaken met De Snoek tijdens het openingsfeest op 30 juni, waar onder meer Pot & Pan op de planken zullen staan.