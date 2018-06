Coderdojo zoekt vrijwilligers 16 juni 2018

02u34 0

Coderdojo Boutersem startte meer dan een jaar geleden en verwelkomt elke maand heel wat enthousiaste kinderen die spelenderwijs leren programmeren, app's maken en robots aansturen. Voor de continuiteit van de werking is Coderdojo Boutersem op zoek naar extra helpende handen. Heb je voldoende ICT-kennis en drive om jongeren te coachen en te inspireren, of ben je een organisatorisch talent en wil je meehelpen Coderdojo Boutersem te laten groeien? Aarzel niet je aan te melden op www.coderdojobelgium.be of stuur een bericht naar boutersem@coderdojobelgium.be. (VDT)