Chris Vervliet wil Tournée Digitale

07 januari 2019



Meer hoffelijkheid op sociale media, dat is een van de nieuwjaarswensen van de kersverse Boutersems burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “Als ik de Facebookdiscussies rond bepaalde onderwerpen volg, heb ik soms de indruk dat we niet alleen behoefte hebben aan een Tournée Minérale, maar ook een Tournée Digitale, een maand waarin we ons voornemen ook op de sociale media hoffelijk te zijn met elkaar. Laat ons een goede buur voor elkaar zijn, ook digitaal”, aldus de Boutersemse burgemeester. Vervliet deed zijn uitspraak op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Sinds drie jaar organiseert de gemeente een nieuwjaarsbrunch waar alle inwoners op uitgenodigd zijn. Zoals vorige jaren vond die plaats op de speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool.