Chris Vervliet omgordt met veel enthousiasme zijn eerste burgemeesterssjerp “Wat ik vooral zal moeten leren, is om wat minder controlefreak te zijn.” vdt

03 januari 2019

22u10 0 Boutersem Onder grote b elangstelling van vrienden en familieleden legden de negentien gemeenteraadsleden, de zes leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de nieuwe schepenen de eed af. Hiermee start de nieuwe bestuursperiode van zes jaar met als kersvers burgemeester Chris Vervliet (CD&V).

De gemeenteraad bestaat voortaan uit zes afgevaardigden van CD&V, vijf van sp.a, drie van N-VA en Groen en twee van Open Vld. Het schepencollege is een coalitie van CD&V, N-VA en Open Vld met als burgemeester Chris Vervliet (CD&V). “Ik zou graag willen experimenteren met ‘politieke zandbakken’”, aldus Vervliet. “In een zandbak kunnen kinderen veilig spelen en creatief experimenteren. Op dezelfde wijze zou ik willen experimenteren en zoeken naar manieren om in dialoog te gaan over partijgrenzen heen en met inspraak van de bevolking. Vandaar het beeld van politieke zandbakken.”

Chris zegt klaar te zijn voor het burgemeesterschap. “Het is normaal dat je moet groeien in een functie en dat zal ook met mij zo moeten zijn. Wat ik vooral zal moeten leren, is om wat minder controlefreak te zijn. We zijn al enkele malen met de nieuwe schepenen samengekomen en het is in ieder geval een superenthousiaste groep die klaar staat om erin te vliegen. Ik heb er dus een zeer goed gevoel bij.”

Chris wordt bijgestaan door schepenen Tinne Alaerts (CD&V), Maarten Devroye (N-VA) en Maurice Rodeyns (CD&V). Janina Vandebroeck (Open Vld) vervolledigt als voorzitster van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst het schepencollege. Ieder van de schepenen is ook gemeenteraadslid. Naast de leden van het schepencollege zetelen voor CD&V: Bart Dusart, Guy Vanbelle en gemeenteraadsvoorzitter Leon Leemput. Voor N-VA zijn dat Nicolas Bollion en Peggy Ann Kruisland en voor Open Vld is dat Thijs Vangoidsenhoven. Sp.a wordt de grootste oppositiepartij. Voormalig schepen Gunther Janssens wordt fractieleider. Aan zijn zijde staan Mia Smets, Christine Dejaeger, Pieter Cortoos en ereburgemeester Guido Langendries. “We zullen eerlijk maar hard oppositie voeren”, kondigt Mia Smets al aan. Groen beschikt over drie afgevaardigen. Naast fractieleider Jos Thys zijn dat Jan Vanautgaerden en Ine Stessens. Wegens vakantie zal Ine pas eind januari de eed afleggen.

Naast de gemeenteraad legden ook de zes leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst de eed af: Dirk Vanhecke en GoeleLefever (CD&V), Stijn Langendries (sp.a), Marie-Rose Barbier (N-VA), Hannelore De Schuyteneer (Groen) en Pascal Henskens (Open Vld). Tenslotte kozen de gemeenteraadsleden ook de afvaardiging van Boutersem in de politieraad: Gunther Janssens (sp.a), Peggy Ann Kruisland (N-VA) en Thijs Van Goidsenhoven (Open Vld). Chris Vervliet zetelt vanuit zijn functie als burgemeester samen met zijn ambtsgenoten uit Lubbeek, Holsbeek en Bierbeek in het politiecollege.