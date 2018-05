Chocobolic lanceert praline voor Moederdag SLECHTS 88 TROUWE KLANTEN GESELECTEERD OM TE PROEVEN VANESSA DEKEYZER

12 mei 2018

02u24 1 Boutersem De ambachtelijke chocolaterie Chocobolic uit Boutersem brengt speciaal voor Moederdag een unieke praline uit: de Ruby-hakschoen in roze of Ruby chocolade. "Het aanbod is nog zeer beperkt en daarom werden slechts 88 trouwe klanten geselecteerd om de eerste lading te verwerken en wij waren daarbij."

Dertien jaar geleden ontdekte een expert bij Callebaut een bepaald component in de cacaoboon die een chocolade zou opleveren met een uitzonderlijke roze kleur en een fruitige smaak. In het geheim werd jarenlang geëxperimenteerd om de bonen met het welbepaalde component te identificeren en er een perfect chocoladerecept van te maken. Enkele weken geleden lanceerde de chocoladefabrikant officieel een vierde chocolade: de Ruby.





Voor zaakvoerster Katleen Vanderlinden is dit een geschenk uit de hemel, zeker in de aanloop naar Moederdag. "Het is een chocolade die mooi rosé van kleur is en een frisse, zure fruitsmaak heeft en dit allemaal zonder kleur- of smaakstoffen, een chocolade die perfect past in ons verhaal dus. Chocobolic staat intussen bijna tien jaar voor ambachtelijke chocolade producten zonder kleur, smaak of bewaarmiddelen."





Glutenvrij en veganistisch

Heel bescheiden begon Katleen met haar winkeltje in de Heulingenstraat 10 in Roosbeek, waar haar specialiteiten zoals de Kaboutersemse voetjes, de Roosbeekse truffels, de Leuvense bierbuikjes en de Hagelandse perentruffel als zoete broodjes verkocht worden. "Ik ga voor écht en voor 100 procent natuurlijk en dat appreciëren heel veel mensen, zeker mensen met een allergie. Naast een ruim assortiment suikervrije chocolade, zijn bijna al mijn pralines glutenvrij en een selectie uit mijn assortiment is volledig lactosevrij en dus ook veganistisch." Met de Ruby chocolade wordt het assortiment verder uitgebreid. "Voor Moederdag maak ik Ruby hakschoenen gevuld met praliné en een assortiment Ruby pralines met Spumanté. Ook onze Kaboutersemse voetje krijgen een Ruby variant. En voor wie op zoek is naar een kleinere attentie, heb ik bloempotjes met Ruby bloemetjes."





Naast de lancering van de Ruby chocolade heeft Katleen nog groot nieuws. "Wij geven onze winkel een nieuw ambachtelijke inrichting met natuurlijke elementen als hout en graniet. Zo trekken we het natuurlijke en ambachtelijke verhaal van mijn zaak door. Voor Moederdag verhuizen we nog even naar het atelier en de week erna is iedereen van harte welkom in de gloednieuwe winkel."





Meer info op www.chocobolic.be.