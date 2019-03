Chiro-ouders houden spaghettibenefiet voor aangereden meisje Lola Geert Mertens

17 maart 2019

13u55 0

De ouders van de chirojongeren, die bij Lola waren toen ze op 1 augustus 2018 werd aangereden, organiseren dit weekend een spaghettibenefiet ten voordele van het 16-jarige meisje. “De vraag om iets voor Lola te doen, hoorden we steeds bij onze kinderen”, zeggen Cindy en enkele andere mama’s. “Op deze manier willen we ons steentje bijdragen.”

Ze lieten ook roze T-shirts maken, de favoriete kleur van Lola, met daarop ‘Miss Lola’. Hoe het momenteel met haar is? “Het blijft elke dag een enorm verdriet dat we moeten verwerken”, zegt papa Dieter Depypere. “Ook Lola’s broer, Pablo, heeft het er moeilijk mee. We missen haar babbel, haar lach, haar grapjes, haar luidruchtige muziek, rondslingerende kleren… Ik wil alle ouders aansporen: geniet van je kinderen nu het kan.”

“Deze spaghettibenefiet is weer een prachtig initiatief van heel fijne mensen”, voegt hij eraan toe. “We waarderen het enorm. Ze helpen ons trouwens, sinds vorige zomer, ook met wekelijks tweemaal een gerecht te bereiden voor ons en Lola’s broer. Heel lief en erg welkom na het dagelijkse ‘15 uur’ waken bij onze lieve Lola in het UZ Pellenberg. Financieel komt er steeds meer op ons af. Lola komt bijvoorbeeld elk weekend naar ons thuis en dat specifiek transport moet betaald worden. We moeten bovendien allerhande hulpmiddelen, zoals een tillift en communicatiebord, voorschieten want de verzekering van de tegenpartij wil eerst facturen zien voor ze dit terugstorten… en we moeten ook ons huis verbouwen om Lola comfortabel bij ons te laten wonen. We voelen ons een tweede keer gestraft.”