Celstraf gevraagd voor man die tankbeurt niet betaalde 24 augustus 2018

Een veertiger hangt twee maanden cel en 1.600 euro boete boven het hoofd omdat hij op 12 oktober 2016 een tankbeurt niet betaalde in een tankstation op de Leuvensesteenweg in Boutersem.





Beklaagde R.V. stuurde zijn kat naar de zitting van de Leuvense strafrechtbank. Nadat hij na zijn tankbeurt met de noorderzon verdween, bekende hij de feiten tijdens een verhoor. Hij ging niet in op een minnelijke schikking van het parket voor afzetterij en gaf in het verder verloop van het onderzoek geen teken van leven meer. Vonnis op 24 september. (SVDL)