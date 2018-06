CD&V stelt enkele sterke mannen voor 12 juni 2018

02u26 1 Boutersem Met Hans Backeljauw, Damien Daniels en Guy Vanbelle treden drie veertigers toe tot de kandidatenlijst van CD&V.

Hans Backeljauw woont al 20 jaar in Vertrijk. Als verkozen syndicaal afgevaardigde ondersteunt hij 800 arbeiders op de werkvloer en is hij ervaren in het onderhandelen en vooral in het zoeken naar consensus.





Landbouw

Damien Daniels woont sinds 15 jaar in Vertrijk en is er bezieler van de Smidse Buren Buurtvereniging. Hij werkt ook als raadgever voor bedrijven die hun dagdagelijkse processen willen optimaliseren.





Guy Vanbelle tenslotte woont sinds 20 jaar in Kerkom en is vader van drie kinderen van 20,17 en 14. Van opleiding is Guy dierenarts. Door zijn jarenlange tewerkstelling als adviseur voor de minister van Landbouw is hij goed vertrouwd met landbouw en volksgezondheid. (VDT)