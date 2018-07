CD&V heeft nog drie plaatsen vrij 12 juli 2018

02u28 4 Boutersem "Het beste in elkaar naar boven halen, dat willen we met onze kandidaten realiseren", zegt Chris Vervliet, lijsttrekker van CD&V Boutersem. Daarom wil de partij de lijstvolgorde zo veel mogelijk irrelevant maken. Iedere kandidaat, ongeacht de plaats op de lijst, krijgt vanuit de lokale CD&V-kas wat geld om publiciteit te maken.

"CD&V gebruikt hiervoor de opbrengst van de pannenkoekennamiddagen die ze de voorbije jaren realiseerde", aldus Vervliet. "De bedoeling is dat kandidaten elkaar aanvullen. Daarom is er gezocht naar mensen van alle leeftijden en met een uiteenlopende belangstelling." Lijstduwer is voorzitter van de gemeenteraad, Leon Leemput, uit Neervelp. Als actieve zeventiger is hij dag in dag uit betrokken in het lokale leven van Neervelp. Lijsttrekker Chris Vervliet is een vijftiger en woont in Butsel.





Nog op de lijst staan gemeenteraads- en politieraadslid Tinne Alaerts (plaats 2), afdelingsvoorzitter Dirk Vanhecke (plaats 3), Goele Lefever, Damien Daniëls, Lejla Veselaj en Silke Vervliet, Lea Rodeyns, Guy Vanbelle, huidig fractievoorzitter Bart Dusart, Kelly Van Den Bosch, Hans Backeljauw, Cindy Craemers, Jeannine Sempels en afdelingsvoorzitter Jean Paul Vanophalvens. "Een aantal mogelijke kandidaten overweegt nog een deelname", zegt Vervliet nog. In totaal heeft CD&V nog drie plaatsen beschikbaar. (VDT)