Camera aan station Vertrijk 13 maart 2018

02u52 0

Sinds gisteren is de wachtzaal van het stationsgebouw in Vertrijk opnieuw ononderbroken opengesteld voor de reizigers. Er werd door de NMBS een camera geplaatst om de situatie van nabij op te volgen. De wachtzaal was de voorbij twee weken enkel geopend van 7 tot 17.30 uur. Volgens de spoorwegmaatschappij was er geen andere optie na veelvuldige meldingen van overlast. (VDT)