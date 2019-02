Café De Pomp moet (tijdelijk) de deuren sluiten van de burgemeester Vanessa Dekeyzer

05 februari 2019

14u35 9 Boutersem Café De Pomp op het dorpsplein van Boutersem werd op bevel van burgemeester Chris Vervliet (CD&V) gesloten. “Uit een controle van de brandweer blijkt dat het café niet brandveilig is. Dan moet ik mijn verantwoordelijkheid opnemen”, klinkt het resoluut. Uitbater Adaim Van Oeyen, die sinds eind vorig jaar het café heeft overgenomen, is allesbehalve blij met de sluiting. “We hadden tenminste gehoopt op een stappenplan dat we konden afwerken terwijl we openbleven.”

Adaim trok voor de drankvergunning van De Pomp naar het gemeentehuis. “Ik kon alle papieren bezorgen, maar geen brandweerverslag. Omdat het laatste brandweerverslag van 1994 dateerde, besloot de gemeente een nieuwe controle te laten uitvoeren. Twee weken geleden kwam de brandweercommandant hiervoor langs en die gaf negatief advies omdat er toch wel enkele dingen aangepast moeten worden. Het plafond bijvoorbeeld moet ingesmeerd worden met brandwerend vernis, de mazoutkachel heeft een keuring nodig en er moet een branddeur komen tussen de zaak en het privégedeelte. En de elektrische keuring zou volgens brandweer en gemeente niet in orde zijn. Nochtans is deze uitgevoerd door een erkende instantie.”

Adaim wil wel de nodige inspanningen leveren om de zaak in orde te brengen. “Alleen hadden we gehoopt om dit te kunnen doen in stappen terwijl we openbleven, want het gaat hier toch om een groot bedrag als we alle aanpassingen willen doen. Het café is nu al 25 jaar open zonder nieuw brandweerverslag. En nu moeten wij plots twee maanden na heropening de deuren sluiten? Bovendien zaten er twee weken tussen het gesprek op het gemeentehuis en het bezoek van de brandweer. Zo onveilig was het café dan toch niet om dit nog twee weken open te laten? We zijn erg teleurgesteld dat het zo moet lopen en dat we onze klanten aan de deur moeten zetten. De Pomp is het enige café in Boutersem dat tijdens de weekdagen overdag open is. Heel wat klanten en buurtbewoners zijn nu dan ook boos en teleurgesteld.”

“Wanneer een nieuwe uitbater start, moet deze de brandweer om advies vragen”, zegt burgemeester Vervliet. “Dit was helaas negatief. In zo’n geval moet er een hoorzitting plaatsvinden waarin de uitbater ook zijn standpunt kan geven. Deze heeft gisteren plaatsgevonden in aanwezigheid van onder meer de brandweer. Hierbij is toegelicht wat de absolute minimumvoorwaarden zijn. Zolang hieraan niet voldaan is, zal de zaak gesloten moeten blijven. We hopen allemaal dat het snel in orde komt, maar in afwachting moet ik mijn verantwoordelijkheid opnemen.”

Adaim geeft de moed niet op. “Vandaag en morgen vinden er nieuwe keuringen plaats. We doen er alvast alles aan om zo snel mogelijk weer de deuren te kunnen openen.”