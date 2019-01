Burgemeester pleit voor alternatieve snelheidscontroles: “Boetes voor de hardrijders, geschenkjes voor de rest” vdt

21 januari 2019

09u34 0 Boutersem Boutersems burgemeester Chris Vervliet (CD&V) pleit voor een ludieke aanpak van snelheidscontroles. Naast het beboeten van chauffeurs die te snel rijden, wil hij dat er ook attenties van bijvoorbeeld lokale handelaars gegeven kunnen worden aan wie zich wél aan de limiet houdt.

Vervliet lanceerde het voorstel op de nieuwjaarsreceptie van de lokale CD&V afdeling. “Alle mensen tegenhouden die de snelheid respecteren, is natuurlijk moeilijk. Maar je zou bij een politieactie nummerplaten kunnen registeren van mensen die de snelheid respecteren en dan bijvoorbeeld enkele prijzen verloten.”

Door deze positieve aanpak wil de Boutersemse burgemeester meewerken aan een mentaliteitswijziging. “Iedereen wil dat er traag wordt gereden in de eigen straat, maar drukt snel te diep op de gaspedaal in andere straten. Met een positief signaal kunnen we misschien aan de ingesteldheid van de mensen werken.”

Boutersem maakt samen met Bierbeek, Lubbeek en Holsbeek deel uit van een politiezone. Vervliet legde het voorstel ondertussen tijdens het politiecollege voor aan zijn collega’s burgemeesters. “Daar vond men het alvast een interessant idee”, zegt Chris. “Ik wil me absoluut niet vastpinnen op een welbepaald geschenk. Het mooie zou natuurlijk zijn, mocht je dit kunnen combineren met de lokale middenstand, zoals aankoopbonnen ofzo. Maar dat moet verder bekeken worden. Budgetten hoeven echt niet hoog te zijn, het gaat om de attentie. Maar natuurlijk zullen deze ten laste vallen van de politiezone — de deelnemende gemeenten dus.”

“Het voorstel is zeker positief te noemen”, reageert korpschef Walter Vranckx. “Men kan inderdaad de weggebruikers die zich aan de verkeerscode houden, belonen. Dit gebeurt ook vandaag de dag al in het kader van de BOB-campagnes. Hierbij ontvangen de autobestuurders die in regel zijn, een kleine attentie. Het idee is natuurlijk één ding. Het moet ook nog uitgewerkt worden. De politie kan niet zonder meer de kentekenplaten van bestuurders registreren en raadplegen. Hiertoe moeten we een wettelijke basis hebben, zoals die bestaat bij verkeersinbreuken. Wat wel kan, is werken met interceptiedispositieven. In die zin voer je een zichtbare actie rond verkeersveiligheid bijvoorbeeld rond snelheid, waarbij de overtreders steeds worden bekeurd en men steekproefgewijs de personen die zich aan de wegcode houden, een attentie geeft. Over eventuele budgetten hebben we het niet gehad. Dit is een materie die moet worden besproken in het politiecollege.”