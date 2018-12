BS Boutersem gebruikt composteerbare bekers op de kerstmarkt vdt

17 december 2018

14u56 7

De Gemeentelijke Basisschool Boutersem organiseerde zopas haar kerstmarkt.” Als school zijn we milieubewust en wilden we een voorbeeld stellen door onze drank enkel in 100 procent composteerbare bekers en borrelglaasjes te bedienen aan onze bezoekers”, aldus directeur Johan Hermans. “Ook doorheen het schooljaar leren we onze kinderen, vanaf de kleuterklas, milieubewust te maken door hen afval te laten sorteren en te recycleren en vragen we de ouders om mee te werken aan een afvalarme school. We vonden dan ook dat we dit principe moesten toepassen op onze kerstmarkt.”