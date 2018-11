Brandhaarden zijn geblust vdt

16 november 2018

De brandhaarden in de Snoekengracht zijn geblust. Dat nieuws werd zopas gemeld door Natuurpunt. “Dankzij een vlotte samenwerking tussen de gemeente, de sociale tewerkstellingsploeg en de vrijwilligers is het vuur van de verschillende haarden gedoofd. Het was geen evidente opdracht door het moeilijk bereikbare terrein”, zegt Hendrik Moeremans, persverantwoordelijke Natuurpunt. “Oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.” Dit weekend zal Natuurpunt nog de nodige controle doen, zodat er geen opflakkering kan gebeuren.