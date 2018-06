Bouw eerste assistentiewoningen is gestart 22 juni 2018

De gemeente Boutersem startte in 2015 het project 'Keyseryk'. Het betreft, in een eerste fase, de bouw van 26 erkende assistentiewoningen met voorrang voor de inwoners van Boutersem. Gisteren werd de eerste steen van het project gelegd. In een tweede fase, later dit jaar, worden ook nog negen wooneenheden voor mensen met een niet aangeboren hersenaandoening en een eenheid die zal dienstdoen als dagopvangverblijf voor ouderen, opgericht.





De site is gelegen aan de Stationsstraat waartoe ook school De Notelaar, de gemeentelijke voor- en naschoolse opvang en het kinderdagverblijf 't Vlindertje behoren. De bouwwerf startte in februari 2018 en tegen het bouwverlof zal de eerste verdieping bereikt worden.





"Momenteel zijn al de helft van de assistentiewoningen verkocht", aldus Maurice Rodeyns (CD&V), schepen van Senioren. "De beschikbare polyvalente ruimte zal deels beschikbaar zijn voor lokale verenigingen van Boutersem."





De site krijgt ook nog een nieuwe rechtstreekse wandelweg tot de Leuvensesteenweg, zodat het drukke kruispunt van de Leuvensesteenweg met de Stationsstraat vermeden kan worden. (VDT)