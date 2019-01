Boutersemse Degustatie Gilde reikt cheques aan goede doelen uit vdt

21 januari 2019

16u13

De vzw Boutersemse Degustatie Gilde heeft naar jaarlijkse gewoonte een cheque uitgereikt aan een vereniging die zich inzet voor een goed doel. Het bedrag werd ‘bijeengespaard’ door de opbrengsten van streekcafé Ter Quabeecke en enkele andere activiteiten zoals het Bierfestival. “Dit jaar werden symbolisch twee cheques uitgereikt”, aldus voorzitter BDG, Yves Vanhoebroek. “Zo gaven we centen aan het Dierenthuisje, een opvang voor dieren in nood die in een ‘klassiek’ asiel niet terecht kunnen omdat ze te oud zijn, psychische of medische problemen hebben, en aan vzw Transplantoux, die getransplanteerden samenbrengt om actief en sportief te zijn.”