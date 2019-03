Boutersem zet in op digitalisering vdt

30 maart 2019

14u24 0 Boutersem Boutersem is bezig met een enorme inhaalbeweging op het vlak van digitalisering. “Mooi meegenomen is dat we hierdoor, ondanks de investeringen in het materiaal, een jaarlijkse besparing van 20.000 euro per jaar kunnen realiseren”, licht schepen voor ICT Maarten Devroye (N-VA) toe.

In eerste instantie worden de servers vervangen, een in de school en twee op het gemeentehuis. De server van de school had het volledig begeven en die van de gemeente waren dringend aan vervanging toe.“Vooral in de schoolomgeving zagen we een enorm hoog verbruik van data, de gemeentelijke technische dienst werkte nog met een simpele verbinding en sommige toestellen waren gewoon hopeloos verouderd”, aldus Devroye (N-VA). “De afgelopen 10 jaar zijn er enorme mogelijkheden bijgekomen die met de vorige installatie gewoon niet meer mogelijk waren: vroeger kreeg je internet over de telefoonlijn binnen, tegenwoordig bel je gewoon via het internet.”

Door de overstap naar een andere provider, een cloudverbinding waardoor de verschillende servers elkaars back up kunnen zijn, de installatie van nieuwe sterkere firewalls, betere verbindingen en een weloverwogen keuze om te kijken naar digitale oplossingen, heeft Boutersem nu een sterkere basis voor toekomstige ontwikkelingen. “Via een stageopdracht van leerlingen van het Miniemeninstituut hebben we verdere stappen gezet naar visualisering van de sportactiviteiten en gebruik van de kleedkamers in de sporthal en we bekijken voor elk departement welke processen we zouden kunnen automatiseren. Eigenlijk kunnen we alles wat routinematig is, gewoon automatiseren. Dit zal enorm veel besparen op de werklast van het personeel”, besluit schepen Devroye.