Boutersem verlaagt als enige Hagelandse gemeente (licht) de aanvullende personenbelasting Vanessa Dekeyzer

01 februari 2019

09u39 0 Boutersem Het nieuwe CD&V, N-VA en Open Vld bestuur van Boutersem begint het jaar opvallend met de verlaging van de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting van 7,7 naar 7,6 procent. “Dat is een beperkte verlaging, maar we willen voorzichtig blijven”, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V), bevoegd voor Financiën.

Boutersem lijkt een van de weinige gemeenten in Vlaanderen te zijn die dit jaar de belastingen laat dalen. En dat is opvallend, zeker als je weet dat Boutersem in 2012 virtueel failliet was. “Dat klopt”, zegt burgemeester Vervliet. “We werden dus gedwongen tot flinke besparingen en belastingsverhogingen. Door dit saneringsprogramma hebben we de voorbije jaren overschotten geboekt, die we gebruikt hebben om investeringen cash te betalen. Daardoor is dan weer de schuldenlast gedaald. Dit helpt ons nu om de taxshift te verwerken. Maar laat het duidelijk zijn dat de taxshift gemeenten pijn doet.”

Het effect van de taxshift voor de drie volgende jaren is berekend op 887.427 euro voor Boutersem. “We hebben dat opgenomen in onze meerjarenplanning, net als de bijdragen van onze gemeente voor de brandweer, die als gevolg van de hervorming toch ook opmerkelijk stijgen”, aldus Vervliet. “Rekening houdend met dit alles kunnen we toch nog een lichte belastingsverlaging doorvoeren. Die kost de gemeente iets meer dan 45.000 euro aan inkomsten. Voor een gemiddeld gezin gaat het om 15 euro minder aanvullende personenbelasting.”

In het Hageland is Boutersem een alleenstaand geval. De meeste gemeente behouden hun huidige aanvullende personenbelasting. Enkel Linter verhoogt de opcentiemen van 756 naar 920 om de negatieve gevolgen van de taxshift, die de gemeente de komende drie jaar 655,929 euro kost, te compenseren. “Wij juichen iedere belastingvermindering toe maar dan niet op kap van de gemeenten”, zegt Linters burgemeester Marc Wijnants (CD&V) boos. “Als de Vlaamse of de federale regeringen belastingvermindering willen doorvoeren, mogen zij dat gerust doen maar ze moeten niet rommelen in de kas van andere besturen. De regering pleegt hier een regelrechte hold-up op de financiële slagkracht van de gemeenten.”

Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders) is het daar volledig mee eens. Het is ongehoord dat een hogere overheid een maatregel neemt die zo’n zware impact heeft voor de gemeenten en forse rem zet op het investeringsprogramma. Ik pleit dan ook voor een alarmbelprocedure wanneer een beslissing van een parlement de lokale besturen ernstig benadeelt.”