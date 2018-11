Boutersem Tafelt vdt

19 november 2018

Op 22 november kan je terecht in het maandelijks dorpsrestaurant georganiseerd door het OCMW van Boutersem. Iedereen is welkom van 11.30 tot 15 uur aan de Boerenzaal in Kerkom. Een maaltijd met twee drankjes kost je 8 euro. Het aantal plaatsen is beperkt, dus inschrijven is verplicht op het nummer 016/73.44.78.