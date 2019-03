Boutersem stelt inwoners participatief budget van 10.000 euro ter beschikking vdt

29 maart 2019

09u56 0 Boutersem Boutersem wil de komende jaren experimenteren met een participatief budget. In het investeringsbudget wordt de komende jaren 10.000 euro voorbehouden voor projecten die door inwoners worden voorgesteld. De bestuurscoalitie van CD&V, N-VA en Open VLD wil, naar eigen zeggen, op deze wijze inspelen op burgerparticipatie, maar tegelijk de haalbaarheid bewaken.

Erg groot lijkt het budget van 10.000 euro echter niet. “Grootschalige voorstellen hebben dikwijls een grote doorlooptijd. Het zou erg demotiverend zijn indien men drie à vier jaar moet wachten op de realisatie van zijn voorstellen. Het is daarom beter te werken met kleine, concrete voorstellen die op korte termijn kunnen gerealiseerd worden”, legt burgemeester Chris Vervliet (CD&V) uit.

“Ik sluit niet uit dat we gaandeweg leren uit de ervaringen en dit bedrag bijsturen. Anderzijds willen we de mensen ook geen illusies geven. We hebben al heel wat grote en dure projecten in de begroting ingeschreven, zoals fietspaden, voetpaden en kinderopvang. Het is niet de bedoeling dat we hier nog veel aan toevoegen. De middelen zijn beperkt en ook dat is deel van inspraak: werken binnen beperkte middelen.” Boutersem wil in 2020 met dit experiment starten, zodat de ideeën vanaf 2021 kunnen uitgevoerd worden. Inwoners die een idee inzenden, zullen moeten aantonen waarom hun voorstel beter is dan andere. Hiervoor moet nog een reglement worden opgemaakt.

Naast dit ene concrete voorstel plant de gemeente ook een ‘open adviesraad’ over de gemeentefinanciën. Deze vindt plaats op 29 april. “Daar kunnen mensen kennis maken met de krachtlijnen van de begroting en eventueel ook ideeën opperen voor de meerjarenplanning op lange termijn”, aldus Vervliet.