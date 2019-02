Boutersem ondersteunt zwerfvuilvrijwilligers vdt

01 februari 2019

13u08 0 Boutersem Boutersem gaat vrijwilligers die zwerfvuil opruimen actief ondersteunen. De gemeenteraad keurde op donderdag 31 januari een voorstel van de Groenfractie in die zin unaniem goed.

Het was inwoner Veerle Roosens die de kat de bel aan bond via een Facebookbericht. “Ik wandel regelmatig met mijn hond Lucy in de natuur. Ik stoor me echt enorm aan alle troep die onze prachtige natuur ontsiert”, postte ze. “Ik vind écht dat het zwerfvuilprobleem meer aandacht verdient. Als iedereen op zijn dagelijkse wandeling wat zwerfvuil meeneemt, zou de omgeving er veel properder bij liggen.”

De nieuwe Groenfractie in de gemeenteraad liet er geen gras over groeien en diende een voorstel in. “Zwerfvuil is een van de dingen waarvan de inwoners van Boutersem wakker liggen”, zegt Groen fractieleider Jos Thys. “Dat bleek onder meer uit onze deur-aan-deur-bezoeken.”

Groen Boutersem neemt al langer initiatieven om zwerfvuil aan te pakken. Secretaris Hannelore De Schuyteneer organiseerde zelf opruimacties en voormalig gemeenteraadslid Tom Van Vlierberghe zette met succes de toetreding van Boutersem tot de Statiegeldalliantie op de agenda van de gemeenteraad op 7 maart 2018.

“Groen vraagt Boutersem om in navolging van andere gemeenten vrijwilligers te ondersteunen via uitlening van materiaal als grijpstokken, handschoenen, vuilniszakken of fluohesjes en door een ophaling te voorzien van de zakken zwerfvuil die deze inwoners verzamelen”, aldus Thys. De partij stelt ook een gerichte communicatie vanuit de gemeente voor om opruiming te stimuleren en een weerkerend netwerkmoment voor de vrijwilligers.