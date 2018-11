Boutersem maakt mini-mutsjes tegen armoede vdt

21 november 2018

Vele Boutersemse handen zijn sinds september mini-mutsjes aan het breien in het kader van De Goedgemutste Breicampagne. Deze brei-actie is een vaste waarde van Samen Tegen Armoede, het campagnemerk van de organisatie Welzijnszorg. Met de opbrengsten worden meer dan 100 armoedeprojecten in Vlaanderen en Brussel ondersteund.

Op vrijdag 23 november om 19 uur worden in het Cultureel Centrum van Boutersem de kleine mutsjes, in aanwezigheid van al de breisters en sympathisanten, op een ludieke manier tentoongesteld en geteld? Burgemeester Sarah Boon (sp.a) zal het definitieve aantal bekend maken.

Zal men het resultaat van vorig jaar evenaren? Toen telde burgemeester Boon 1.815 mutsjes, goed voor 363 euro. Dit bedrag werd uiteindelijk door het gemeentebestuur verdubbeld. Over heel Vlaanderen werden in 2017 maar liefst 119.341 mutsjes gebreid en dit bracht 14.320 euro op voor structurele armoedebestrijdingsinitiatieven in Vlaanderen en Brussel.