Boutersem in Luikse tentoonstelling Vanessa Dekeyzer

04 april 2019

08u54 1 Boutersem Morgen opent in het prestigieuze Grand Curtius museum in Luik een tentoonstelling gewijd aan het 12de Linie Regiment. De geschiedenis van de 12de Linie kruist onder meer Boutersem en Luik vroeg de gemeente dan ook om medewerking. “De Boutersemse gemeenteraad besloot unaniem een nieuwe straat in het dorpscentrum de naam ‘12deLiniehof’ te geven”, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V).

Begin augustus 1831 viel het Nederlandse leger België binnen, onder leiding van kroonprins Willem II. Bij deze zogenaamde tiendaagse veldtocht vocht het Nederlandse leger ook in Boutersem. Daar stootten ze op de 12de linie. Die leed zware verliezen, maar ook de opmars van het Nederlandse leger werd vertraagd. Zo werd onder meer het paard van de kroonprins geraakt. “Over de gevechten in Boutersem hangt in het Nederlandse Rijksmuseum een schilderij”, weet burgemeester Vervliet. “De Nederlandse kroonprins wordt hier moedig afgebeeld. Hij wil onmiddellijk voorttrekken op een ander paard, hoewel hij bijna zelf getroffen was.”

Boutersem liet een kopie van dit schilderij maken. “En die hebben we nu uitgeleend aan Luik. Wij hebben de stad Luik ook informatie bezorgd uit een dagboek dat is opgemaakt door een begeleider van de kroonprins. Dit is in de Nederlandse archieven opgedoken en ondertussen gepubliceerd”, aldus burgemeester Vervliet.

Belgisch verslag

Omgekeerd bezorgde Luik Boutersem interessante informatie. “Tot voor kort beschikten wij niet over een Belgisch verslag. De stad Luik heeft ons evenwel een verslag vanuit de 12de linie bezorgd, die op dat ogenblik in Boutersem streed. Zo hebben wij een paar bijzonder interessante aspecten van onze geschiedenis ontdekt, bijvoorbeeld dat de wapenleuze van de 12de linie door koning Leopold 1 verleend werd, na de gevechten bij Boutersem en ook dat een Belgische vlag die ze uit Boutersem hadden meegenomen, gedurende een jaar het embleem van de 12de linie vormde. Dankzij deze tentoonstelling hebben wij dus ook een stuk van onze geschiedenis ontdekt, waarvan wij tot op heden slechts gedeeltelijk op de hoogte waren.”

Om de historische gebeurtenissen te vereeuwigen, besloot de Boutersemse gemeenteraad een nieuwe straat in het dorpscentrum ‘12deLiniehof’ te noemen. Schepen van Toerisme Tinne Alaerts (CD&V) zal bij de opening van de tentoonstelling dit officieel aan de Luikse gastheren meedelen. De tentoonstelling is tweetalig en loopt van 6 april tot 2 juni. De toegang is gratis. Sluitingsdag is dinsdag. Alle info vind je op http://lesmuseesdeliege.be/category/grandcurtius/expos-curtius/.