Boutersem breit 2.350 mini-mutsjes voor Samen Tegen Armoede

26 november 2018

De Goedgemutste Breicampagne is een vaste waarde van het goede doel Welzijnszorg, Samen Tegen Armoede. De voorbije weken werd er opgeroepen om zoveel mogelijk mutjes te breien. In Boutersem verspreidde Grata Cartois de boodschap. Afgelopen vrijdag werden de kleine mutsjes, in aanwezigheid van breisters en sympathisanten, op een ludieke manier tentoongesteld en geteld door burgemeester Sarah Boon (sp.a) in het cultureel centrum van Boutersem. Het resultaat was verbluffend: 2.350 breiwerkjes. Dat zijn er maar liefst 535 meer dan vorig jaar. De actie leverde 470 euro op. Als kers op de taart beloonde het gemeentebestuur de inzet van deze dames door nog 500 euro bij te schenken. Een eervolle vermelding gaat zeker naar Madelein Dejaeger en schoondochter Marie-Thérèse. Zij maakten samen 400 mutsjes en pomponnetjes. Ook Christiane Verhoeven en dochter Chantal Lefever leverden 400 mutsjes af. Jacqueline Gorissen breide voor het eerst mee en klopte af op 240. Trekster van de campagne Grata Cartois schreef een prachtig gedicht om hen te eren.