Boutersem blijft zich inzetten voor revaliderende Lola Vanessa Dekeyzer

17 januari 2019

14u13 0 Boutersem De hulp voor Lola, het 15-jarige meisje uit Boutersem dat in augustus vorig jaar werd aangereden tijdens het chirokamp in Nederland, blijft komen. Gisteravond overhandigde het Boutersems kamerorkest Stringendo een cheque van 1.850 euro. “We zijn iedereen, die ons blijft steunen, enorm dankbaar”, zegt papa van Lola, Dieter Depypere. “Het wordt nog een lange weg.”

Lola werd na het ongeval met een traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Daar bleek dat haar bovenste wervel een klap had gekregen en verschoven was. Neurochirurgen gingen meteen over tot een operatie. Op 10 augustus werd ze overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, waar ze 96 dagen verbleef. Vandaag revalideert ze verder in UZ Pellenberg.

“De revalidatie is zwaar en voorlopig is er geen uitspraak over hoe lang nog”, vertellen de ouders van Lola. “Feit is dat ons meisje verlamd is en daar zit, vrezen we, geen verandering in. Een heel zwaar lot voor haar en ons gezin. Mentaal is ze wel redelijk sterk maar er zijn toch vele ups en downs. Heel begrijpelijk als je weet dat Lola zo’n sportieve, ijverige teenager was. We zijn er kapot van. Lola was perfect gezond, ze had zelfs geen allergie! We zoeken voortdurend naar goed nieuws en doorbraken in het buitenland qua onderzoek en medische spitstechnologie, maar voorlopig staan we waar we nu staan.”

Binnenkort staat er nog een MRI gepland op Gasthuisberg in opdracht van neurochriurg professor Theys. “Dit in het kader van die Spaanse onderzoeker uit Lausanne die het mogelijk kan maken dat Lola met haar gedachten een cursor op een scherm kan laten bewegen. Lola heeft nu een elektronische rolstoel in demo. Zij kan die besturen met haar lippen mits een piepkleine joystick.”

Sinds vorige maand mag Lola in de weekends terug naar huis. “Het doet ons alle vier heel goed om eens niet in een ziekenhuis met ons viertjes samen te zijn, maar samen ‘thuis’ te vertoeven. De dag- en nachtverpleging valt dan wel op onze schouders maar het is een mentale boost voor Lola en voor ons.”

Elke dag houden de ouders van Lola een blog bij voor vrienden en familie. De blog van eergisteren was alvast positief. “De laatste logosessie zorgde voor een verrassing. Op een bepaald moment had Lola een geeuwreflex en maakte ze een soort hoge, piepende toon. Ik hoorde Lola’s ‘stemgeluid’ terug sinds 31 juli”, zegt papa Dieter. “Het was natuurlijk heel kort maar de logopediste zei, zonder valse hoop te geven, dat dit erop kan wijzen dat de stembanden actiever worden. Super, mocht dit waar zijn. Er komt waarschijnlijk deze maand nog een nieuwe inspectie van haar slikfunctie en stembanden.”

Op de blog staan ook alle steunacties die er voor Lola georganiseerd worden. De laatste is die van het Boutersems Kamerorkest Stringendo. “Wij hebben een kerstconcert ingericht op 9 december. In samenwerking met de Scouts Boutersem werden er na het concert drankjes aan democratische prijzen verkocht”, vertelt Hugo Rodeyns, bestuurslid van Stringendo. “Samen met de verkoop van de vele steunkaarten, konden we zo een mooie cheque overhandigen aan de papa en het broertje van Lola.”

“De cheque betekent erg veel voor ons”, zeggen Lola’s ouders. “Financieel dragen we voorlopig alle kosten, buiten die van het ziekenhuis, want de verzekering van de tegenpartij betaalde enkel een kleine provisie. Zowel mijn vrouw als ik hebben sinds de dag van het ongeluk niet meer kunnen werken. Zij krijgt alle steun van haar werk maar ik ben zelfstandig cameraman en heb uiteraard geen inkomen meer. We kunnen dus alle steun goed gebruiken.”