Bestuurswissel Rotary Boutersem-Bierbeek 05 juli 2018

Op 19 juni vond de bestuurswissel van Rotary Boutersem-Bierbeek plaats in restaurant De Laurier in Lovenjoel. Daar mocht Stijn Creten de fakkel overnemen van Wannes Janssens. Bij deze feestelijke gelegenheid overhandigde de club in het bijzijn van de burgemeester van Bierbeek en een vertegenwoordiging van het schepencollege van Boutersem en van Bierbeek een cheque aan twee verenigingen die zij steunen.





Een eerste cheque werd geschoken aan ANBN, een vereniging die een informatie- en ontmoetingsplaats biedt waar iedereen met vragen of zorgen rond eetstoornissen welkom is.





Een tweede cheque ging naar Het Zavelhuis, dat zich tot doel stelt het welzijn van volwassen personen met een beperking bevorderen en zo bijdragen aan een inclusieve samenleving. Rotary Club Boutersem-Bierbeek organiseert jaarlijks enkele activiteiten om lokale doelen mee te ondersteunen. Van de verkoop van ontbijtmanden voor Moederdag, kon de club een groot deel van de opbrengst schenken aan deze twee verenigingen.





(VDT)