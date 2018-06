Begrotingsoverschot van 872.000 euro 28 juni 2018

In 2017 had de gemeente een begrotingsoverschot van 872.000 euro. "Ongeveer hetzelfde als in 2012, maar dan met het omgekeerde teken", grapte schepen van Financiën Chris Vervliet (CD&V) op de gemeenteraad. "De min is een plus geworden." Tom Van Vlierberghe (Groen) wierp op dat overschotten geen doel op zich zijn en dat het saldo eigenlijk nul zou moeten zijn. Volgens Vervliet is een overschot op dit ogenblik wel aangewezen, omdat de gemeente over een buffer moet beschikken om de gevolgen van de tax shift op te vangen. Daardoor zal het belastinginkomen van de gemeente dalen. Oppositieraadslid Gunther Portaels (Open-VLD) feliciteerde de schepen van Financiën voor het saneren van de gemeentefinanciën. Hij bepleitte het belang om dit ook naar de toekomst door te zetten. (VDT)