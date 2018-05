Bedrijf 'Avontuurlijk Natuurlijk'en Scouts vieren samen 04 mei 2018

In Boutersem werd aan de scoutsterreinen een dubbele vierde verjaardag gevierd . Sam Collin, oud-lid van de scouts, vierde de 4de verjaardag van zijn bedrijf 'Avontuurlijk Natuurlijk', en het nieuwe lokaal van de scouts werd net vier jaar geleden in gebruik genomen. "Vandaar dat ik nu avontuurlijke en sportieve activiteiten inrichtte voor de hele jeugd van Boutersem. Het lag voor de hand het bij de Scouts te organiseren en zo de samenwerking tussen alle jeugdverenigingen te promoten. Kinderen entertainen is ondertussen mijn job geworden", aldus voormalig scoutsleider Sam.





(HCH)