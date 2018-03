Aperitiefconcert 13 maart 2018

De Academie Regio Tienen filiaal Boutersem stelt op zondag 18 maart het aperitiefconcert 'Kunst voor kinderen' voor.





Iedereen is welkom om 10.30 uur in de gemeentelijke feestzaal aan de Kerkomsesteenweg. Inkom is gratis. (VDT)