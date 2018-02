Aanhangwagen gestolen 09 februari 2018

02u49 2

In de Katspoelstraat in Boutersem stelde een bewoner woensdagochtend rond 6.45 uur vast dat dieven zijn aanhangwagen die in de oprit gestald stond en slotvast was, gestolen hadden. De politie opende een onderzoek naar de mogelijke daders. (KBG)