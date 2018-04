34 kunstenaars tonen hun werken VRIJDAGAVOND AFTRAP 2DE EDITIE 'KUNSTROUTE BOUTERSEM' VANESSA DEKEYZER

24 april 2018

02u33 0 Boutersem Van vrijdag 27 tot en met zondag 29 april vindt Kunstroute Boutersem plaats. Maar liefst 34 kunstenaars uit Boutersem tonen hun werk in hun eigen atelier of op een gedeelde locatie. Op vrijdagavond om 20 uur wordt de aftrap gegeven in de kerk van Neervelp.

Meerdere kunstenaars tonen die avond een werk dat ze maakten in het kader van de herdenking van het einde van WO I, of meer algemeen rond het thema 'oorlog en vrede'. Ook de kinderen van de basisscholen werkten rond WO I en dragen hun steentje bij. "In 2013 ging een open cultuurraad door en toen al kwam de idee voor het organiseren van een kunstroute. Het duurde wel tot september 2016 voor de eerste editie er kwam met 15 deelnemende kunstenaars", zegt schepen van Cultuur, Chris Vervliet (CD&V). "De cultuurraad en de gemeente zijn nu fier op deze tweede editie met de deelname van maar liefst 34 kunstenaars. Hun creativiteit en passie zetten onze gemeente op vlak van kunst en cultuur op de kaart."





Ter Quabeecke

Zopas werden alle deelnemende kunstenaars verzameld in streekcafé Ter Quabeecke, de ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een hapje en een drankje, want elkaar een bezoekje brengen tijdens de kunstroute zit er hoogstwaarschijnlijk niet in. Bijna alle kunstenaars tekenden present. "Een geweldig initiatief", zegt juwelenontwerpster Veroniek Dutré. "Bij de vorige editie was ik niet op tijd op de hoogte om nog te kunnen meedoen. Dit keer dus wel. De expo zal gewoon in mijn woning plaatsvinden, aangezien ik nog geen apart atelier heb." Veroniek woont al tien jaar in Boutersem. "Maar nu pas leer ik dat er zoveel talent in mijn gemeente woont! Wat een verrassing!"





Iedereen is welkom op de aftrap op vrijdagavond om 19 uur in de kerk van Neervelp met strijkorkest Stringendo en coverband After M. Op zaterdag en zondag ontvangen de kunstenaars je in hun atelier of stellen ze tentoon op een gedeelde locatie, zoals de kerk van Butsel, de kerk van Neervelp of De Verfschuur. Ook de leerlingen lagere graad van de Academie beeldende kunst Boutersem nemen deel. Op zaterdag 28 april is er een open les in de scoutslokalen van 9 tot 13 uur.





Je kan voor alle info (onder andere de route) terecht op het infopunt in De Verfschuur. Je vindt de flyer ook bij de deelnemende kunstenaars. Meer info vind je ook op www.boutersem.be /kunstroute. sem1204415423028265/.