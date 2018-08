15-jarige chiromeisje dat aangereden werd op kamp nog steeds in ziekenhuis: "Lola heeft pijn. Maar ze is een vechter" TOESTAND 15-JARIG CHIROMEISJE STABIEL, CROWDFUNDING GESTART KRISTIEN BOLLEN

14 augustus 2018

02u40 6 Boutersem Ze is stabiel, maar hoe haar toekomst eruit ziet, durft geen arts te voorspellen. Het 15-jarige meisje Lola D. raakte begin deze maand zwaargewond bij een aanrijding in het Nederlandse Bergeijk. Intussen is ze overgebracht naar het UZ Gasthuisberg. Om het gezin te steunen, start een vriend een crowdfunding op.

Gebroken, dat zijn de ouders van Lola D. die geen moment van de zijde van hun geliefde dochter wijken. "Ze ligt nog steeds aan een beademingstoestel. Heel schokkend en confronterend om je dochter daar zo te moeten zien liggen. Zo'n levenslustige meid...", zegt papa Dieter D. "Normaal zouden we nu in Australië moeten zitten. Een geplande vakantie naar vrienden, voor Lola was het een droomreis."





Het meisje van de chirogroep uit Roosbeek was begin deze maand op kamp in het Nederlandse Bergeijk toen het noodlot toesloeg. Tijdens een wandeling met zo'n twintig andere jongeren, werd ze van de weg gemaaid door een auto. Haar toestand was zeer ernstig en kritiek. Met een traumahelikopter werd ze overgebracht naar het ziekenhuis in Nijmegen. Daar bleek dat haar bovenste wervel een klap had gekregen en verschoven was. Neurochirgurgen gingen meteen over tot een operatie. Op 10 augustus werd ze overgebracht naar het UZ Gasthuisberg in Leuven, daar ligt ze nu nog steeds.





Met ogen knipperen

Voorlopig kan het meisje alleen communiceren door met haar ogen te knipperen. "We kunnen haar dus wel vragen stellen. Een keer knipperen is nee, twee keer knipperen is ja", vertelt papa Dieter. "Ze heeft veel pijn, maar ze is een vechter. We zien ook dat het haar deugd doet als ze bezoek krijgt van (Chiro-) vrienden."



Maar hoe het gaat aflopen met het meisje, is ook voor de ouders nog een groot vraagteken. "Dokters durven geen enkele uitspraak over haar toekomst doen. Hoe ze zal herstellen of welk letsel ze er aan zal overhouden is nog afwachten. Mogelijk zal ze blijvende letsels overhouden en zullen we onze woning moeten aanpassen", zegt Dieter. "Maar we geven de hoop niet op."



Al is dit wel moeilijk om dragen voor het gezin. Niet alleen Lola, maar ook haar broertje heeft de nodige zorgen nodig. Papa Dieter, een zelfstandig cameraman, voerde sinds het ongeval geen enkele opdracht meer uit. En ook mama Leda, die een vaste job heeft, nam vanaf de bewuste dag verlof. Een serieus inkomensverlies voor het gezin, bovenop de obligate ziekenhuiskosten. Daarom start een goede vriend een crowdfuning op. Wie Lola en haar gezin wil steunen, kan surfen naar deze website.