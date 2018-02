120 kinderen in concert Het Notenpaleis 02 februari 2018

De gemeente Boutersem, Academie Regio Tienen afdeling Boutersem (klassen AMV van juf Sara), de Jeugdband Boutersem en Jeugdkoor Cantando Boutersem slaan de handen in mekaar voor het Notenpaleis, een totaalproject dat alle kinderen laat meegenieten van zang, toneel en muziek, als deelnemer of als toeschouwer. Maar liefst 120 kinderen werken actief mee aan de concerten. De opbrengst van de kaartenverkoop gaat volledig naar de vzw Help Joke stappen. Joke, die aan spastische triplegie lijdt, zingt zelf mee in het Jeugdkoor Cantando Boutersem. De voorstellingen vinden plaats in de gemeentelijke feestzaal op 3 februari om 15 uur en op 7 februari om 18 uur. Kaarten kosten 2 euro in voorverkoop. Voor info en reservatie kan je mailen naar hetnotenpaleis@musiceren.be. (VDT)