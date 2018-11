‘Zoen-en-Zoefzone’ ingehuldigd Christian Hennuy

09 november 2018

Ouders die hun kinderen vrijdagmorgen naar GO! De Notelaar in Boutersem kwamen brengen, werden de veilige nieuwe ‘Zoen-en-Zoefzone’ ingeloodst door portiers, die daarna ook klaarstonden om de kinderen op een vorstelijke wijze te laten uitstappen op de rode loper. De Zoen-en- Zoefzone heeft tot doel om het verkeer vlotter en veiliger te laten verlopen op het drukste moment van de dag.

Nele Duplacie van het Oudercomité was één van de initiatiefneemsters achter de Zoen-en-Zoefzone. “Dankzij de gemeente Boutersem en in samenwerking met GO! De Notelaar, het Vlindertje, Stekelbees en het oudercomité kwam er vorig schooljaar rond de school een mooie nieuwe infrastructuur en circulatie tot stand, die ons de mogelijkheid geeft om veilig met de wagen te bewegen. Het Vlindertje werd afgebroken en er werd rond het nieuwe gebouw van kinderopvang Stekelbees een weg getrokken, waardoor de hele site werd heringericht. Vroeger kwam iedereen vanop de straat, langs één weg de school ingereden tot aan de parking en keerden langs dezelfde weg weer naar buiten, wat drukte en verkeersonveiligheid teweegbracht. Nu rijdt iedereen aan één kant in, en langs de andere kant buiten. Als kers op de taart hadden we als oudercomité het idee om een Zoen-en-Zoef-strook toe te voegen aan het geheel om zo te zorgen dat onze oudere kinderen vlot kunnen uitstappen in een veilige zone waarlangs ze, uit het verkeer, naar de schoolpoort kunnen stappen. Hier leverde de technische dienst van de gemeente de nodige inspanningen om de zelf gecreëerde Zoen-en-Zoef-borden te laten maken en te komen plaatsen. Onze vraag naar zebrapaden is eveneens positief onthaald. Nu kunnen we de kinderen duidelijk aangeven waar ze van de parking naar de schoolpoort veilig kunnen oversteken”, aldus Nele.

Tegelijk werd de de kick-off gegeven van de jaarlijkse ‘helm op fluo top’-actie van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, die zal lopen tot de krokusvakantie.