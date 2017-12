"We voelen ons niet veilig na middernacht" BUURT START PETITIE OM 'S NACHTS DE LICHTEN WEER TE LATEN BRANDEN VANESSA DEKEYZER

02u34 0 Bollen Hans Backeljauw in een van de straten waar de verlichting 's nachts wordt gedoofd. Boutersem In mei vorig jaar nam het gemeentebestuur de beslissing om de straatverlichting selectief te doven. Maar heel wat inwoners zien die maatregel liever verdwijnen. Er wordt nu een petitie opgesteld om druk te zetten. Initiatiefnemer is Hans Backeljauw. "We voelen ons niet meer veilig in en rond ons huis na middernacht. Blijkbaar zouden er ook meer inbraakpogingen zijn wanneer de lichten gedoofd zijn."

Langs de hoofdassen, Kerkomsesteenweg, Leuvensesteenweg, Stationsstraat, Smidstraat, Neervelpsestraat en Waversesteenweg, blijft de straatverlichting branden, maar in alle andere straten worden de lampen tussen middernacht en vijf uur 's morgens gedoofd. Met deze maatregel engageert het gemeentebestuur zich om de besparingen die ze zo realiseert, te herinvesteren in nieuwe energiebesparende maatregelen.





"Op zich is dat zeker een nobele doelstelling, maar er moet ook aan het veiligheidsgevoel van de inwoners gedacht worden",





reageert Hans Backeljauw.





"En dat is de laatste tijd ver zoek", gaat Hans verder. "Zo heb ik al enkele keren opgemerkt dat er na middernacht groepen van zo'n twintig mensen met kinderen ons huis passeren. Ze dragen donkere kleding en hebben een slaapzak onder de arm. Gaat het om vluchtelingen, die zich richting autosnelweg begeven, of zijn het groepen die op inbrekersronde zijn? Ik heb er geen idee van, maar het is wel verschieten, wanneer er plots zo'n bende langs je wagen staat in het donker. Dus vragen we aan het gemeentebestuur om alstublieft terug die straatverlichting te laten branden na middernacht."





Hans plaatste zijn bekommernis op Facebook en meteen kreeg hij tal van reacties.





"Ik ben daarom een petitie gestart via de website http://www.petitie24.nl/petitie/1550/terug-overal-straatverlichting-in-boutersem-. Hopelijk wordt deze massaal ondertekend, zodat elke inwoner van Boutersem zich terug veilig voelt in ons prachtig dorp."





Klimaatactieplan

Ook de uitbater van de sporthal stuurde hierover een mail naar het schepencollege.





"Op de parking van de sporthal is ook geen verlichting meer en dat is een gevaarlijke situatie. Wanneer het sneeuwt, zie je niet waar je loopt en de vrouwen durven niet alleen naar hun auto te gaan." Een huisdokter van wacht, post op haar beurt dat ze 's nachts heel goed moest zoeken naar het nummer van de woning, waar ze moest zijn.





"Het doven van de straatverlichting is indertijd door alle partijen in de gemeenteraad goedgekeurd om energie te besparen op het openbaar domein en dit als onderdeel van ons klimaatactieplan", reageert schepen van Milieu, Chris Vervliet (CD&V).





"Anderzijds twijfel ik er niet aan dat iedereen in de gemeenteraad ook open staat voor tegenargumenten. Daarom hebben we nu al beslist om over te schakelen naar ledverlichting. Zo kunnen de lichten gedimd in plaats van volledig uitgeschakeld worden. Maar wat veiligheid betreft, vrees ik dat het laten branden van straatverlichting helaas niet de oplossing is om inbraken te voorkomen. Sinds de invoering van de maatregel werd er trouwens geen stijging van inbraken vastgesteld tijdens de uren zonder verlichting", besluit Vervliet.