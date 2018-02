"Waarom worden reizigers gestraft?" WACHTZAAL STATION VERTRIJK SLUIT WEGENS OVERLAST HANGJONGEREN EN TRANSMIGRANTEN VANESSA DEKEYZER

27 februari 2018

02u26 0 Boutersem De NMBS heeft beslist om de wachtzaal in het stationsgebouw van de stopplaats in Vertrijk te sluiten. Volgens de spoorwegmaatschappij is er geen andere optie na veelvuldige meldingen van overlast. "Enkel tijdens deze koudeperiode zal de wachtzaal wel nog op weekdagen open zijn van 7 tot 17.30 uur en dit zolang het vriesweer aanhoudt", zegt woordvoerder Bart Crols.

"Als gevolg van blijvende overlast van hangjongeren en transmigranten ziet de NMBS zich genoodzaakt de wachtzaal in het stationsgebouw van de stopplaats Vertrijk te sluiten, dit na meldingen van bijzondere overlast door de lokale politie", klinkt het op de Facebookpagina van de gemeente Boutersem. "Het is inderdaad zo dat de wachtzaal geteisterd wordt door vandalisme. Dat uit zich vooral in het achterlaten van vuiligheid zoals blikjes en sigarettenpeuken. Uiteraard is dat niet aangenaam voor de treinreizigers, die in een 'stal' moeten gaan zitten", reageert burgemeester Sarah Boon (sp.a). Korpschef Walter Vranckx van de politiezone Lubbeek bevestigt dat er transmigranten zich 's nachts gaan opwarmen in de wachtzaal, waar ze meteen ook hun gsm opladen.





"Wat hangjongeren betreft, denk ik vooral aan jongeren die na fuiven in de buurt tegen de gevel van de wachtzaal komen plassen of iets stuk maken, maar dat gebeurt niet zo vaak." De gemeente nam contact op met de NMBS om mee naar een oplossing te zoeken. En die beslist nu dus om de wachtzaal te sluiten.





Reizigers boos

Bij de reizigers heerst er boosheid over de maatregel. "Dit is schandalig! In plaats van de vandalen aan te pakken, gaat men de reizigers treffen. Wat is het volgende? Speelpleintjes sluiten wegens vandalisme en overlast?", klinkt het. "Het is inderdaad niet het meest aangename kot: je ruikt er vaak sigarettenrook en er ligt al eens glas of eten op de grond. Maar het houdt je wel warm als de trein is afgeschaft, want dan is het al meteen een half uur wachten. Bovendien staan er vanaf 6 uur al veel mensen te wachten op de trein, dus door de wachtzaal pas om 7 uur te openen, laat je veel treinreizigers in de kou staan."





Camera

"Ik begrijp ten volle de reactie van de reizigers. Dat is ook de reden waarom de wachtzaal, zolang het vriest, toch open blijft", reageert Bart Crols. "Maar de overlast was zodanig dat het verder openhouden ondoenbaar werd. We gaan deze situatie uiteraard blijven evalueren. Als de situatie normaliseert, kan de wachtzaal - in overleg met de politie - opnieuw geopend worden. We bekijken ook de mogelijkheid om een camera te installeren."