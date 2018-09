"Moet hier eerst dode vallen? INWOONSTER WIL DAT GEMEENTE FIETSPAD NEERVELPSESTEENWEG AANPAKT VANESSA DEKEYZER

04 september 2018

02u30 0 Boutersem Els Das uit Boutersem kwam met haar elektrische fiets zwaar ten val in de Neervelpsestraat net op de grens met Bierbeek. "Het overgroeiend onkruid en dikke keien verplichten je om de rijweg te nemen, maar op deze drukke verbindingsweg is dat ook geen veilige optie."

Els is er een fervent fietser. "Ik ben misschien wel met pensioen, maar ik ben nog een heel bezige bij. Zo ga ik nog geregeld wat helpen in de D'Store in Bierbeek of ga ik eens op bezoek in Leuven. Ik neem dan graag de fiets, maar dat is geen sinecure, zeker niet in de Neervelpsestraat. Vorige week vrijdag kwam ik hier zwaar ten val, ondanks de lage snelheid waarmee ik met mijn elektrische fiets reed."





Gezien de slechte toestand van het fietspad besloot Els op de rijweg te fietsen. "Plots hoor ik een wagen achter mij aankomen en claxonneren. De man wilde me waarschijnlijk duidelijk maken dat ik het fietspad moest nemen. Maar dat is pas een hele opdracht want tussen de weg en het fietspad zijn er diepe kuilen. In een poging om toch uit te wijken, kwam ik ten val en kwetste ik mijn schouder."





Wanneer Els aan familie het verhaal vertelt, besluit haar kleindochter actie te ondernemen. Ze neemt foto's van de gebrekkige staat van het fietspad en belt de bevoegde diensten op het gemeentehuis van Bierbeek op. "Daar kregen we te horen dat de plannen voor de heraanleg in de kast beland zijn. Voor hoe lang weet niemand. Er moeten blijkbaar eerst landbouwgronden onteigend worden. Tegen dan zit ik in het rusthuis. Maar fatsoeneer in afwachting dan tenminste de fietspaden, plaats borden 'fietsers op de rijbaan' of leg fietssuggestiestroken. Drie jaar geleden is mijn man nog zwaarder dan ik met de fiets gevallen op hetzelfde fietspad. Moet het eerst echt fataal aflopen voor men hier ingrijpt? De gemeente moet als goede huisvader verplicht de fiets- en voetpaden onderhouden. En dan prediken dat we meer de auto moeten inruilen voor de fiets? Laat me niet lachen."





Verbetering op komst

"Ik ben niet op de hoogte van fietsongevallen in de Neervelpsestraat", reageert burgemeester van Bierbeek Johan Vanhulst (CD&V). "Het is wel zo dat hier een oud fietspad ligt dat in minder goede staat is, zeker de goten tussen fietspad en rijbaan. In de Neervelpsestraat is net de aanleg van nieuwe fietspaden afgerond van aan de Dorpsstraat tot aan de Lovenjoelsestraat (eerste fase). Ook voor de tweede fase van aan de Lovenjoelsestraat tot aan grondgebied Boutersem (Neervelp) zijn de plannen klaar en we hebben al positief advies van de subsidiërende overheid en de kwaliteitsadviseur. Nu moet nog een deel grond verworven worden, gezien de nieuwe fietspaden veel breder zullen zijn. Wij hopen zeker in de loop van 2019 met de aanleg te kunnen starten. De nodige budgetten hiervoor werden alleszins al voorzien in de gemeentebegroting."